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23.12.2023  08:50   Віталій Хінєвіч

Окупанти зруйнували будинки на Харківщині: оперативна інформація від ХОВА

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Зокрема під ворожим вогнем перебувало: Ветеринарне Харківського району; Вовчанськ, Мала Вовча, Бударки, Землянки Чугуївського району; Уди Богодухівського району; Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Тополі Куп'янського району. 
 
Авіаційних ударів зазнала Синьківка Куп'янського району. ЗСУ відбили 16 ворожих атак біля Синьківки Куп'янського району. 
 
О 12:27 ворог завдав удару по м. Куп'янськ. Близько 13:00 окупанти обстріляли с. Кіндрашівка Куп'янського району. Зруйновано приватний будинок. Потерпілих немає.
 
Також о 15:20 стався ворожий обстріл с. Липці Харківського району. Пошкоджено 3 приватних будинки.
 
О 16:20 ворог обстріляв с. Великий Бурлук Куп'янського району.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що ідентифіковано окупантів, які вбили на Харківщині українського патріота та спалили його тіло.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, харків
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