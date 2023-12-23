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23.12.2023  09:50   Віталій Хінєвіч

Рятувальники повідомили про події у Харківській області

Протягом доби з 22 по 23 грудня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
О 10:27 22 грудня, бійці ДСНС ліквідували пожежу у квартирі двоповерхового житлового будинку в Новобаварському районі міста Харкова на площі 3 кв.м. Під час ліквідації врятовано жінку 1958 року народження. З отруєнням чадним газом її госпіталізовано до лікарні.
 
Внаслідок загоряння у кімнаті квартири вогнем знищені домашні речі. Ймовірна причина виникнення пожежі -  необережне поводження з вогнем.
 
Мешканцям села Морозівка Савинської громади рятувальники доставили 10т. питної води.  
 
Загалом за цей період рятувальниками здійснено 17 оперативних виїздів, з яких:
 
  • 6 – на ліквідацію пожеж;
  • 8 – на допомогу населенню;
  • 3 – інші виїзди.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові під час гасіння пожежі врятували чоловіка.
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  події, харків
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