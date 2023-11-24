Унікальний поїзд-кухня Food Train прибув до Харкова. Фоторепортаж

Після презентації у Харкові поїзд вирушив до Ізюма, щоб приготованими у ньому святковими стравами: запеченою індичкою, картоплею та гарбузовим пирогом подякувати тим, хто допомагає регіону: рятувальникам, медикам, залізничникам.
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Хороший день для нових знайомств (у тому числі романтичних), які згодом можуть перерости на щось більше.
Весь день у Харкові буде хмарним. Дощ зі снігом розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися.
В останню п’ятницю листопада в Україні відзначають День логіста.
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