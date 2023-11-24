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24.11.2023  17:19   

Унікальний поїзд-кухня Food Train прибув до Харкова. Фоторепортаж

Після презентації у Харкові поїзд вирушив до Ізюма, щоб приготованими у ньому святковими стравами: запеченою індичкою, картоплею та гарбузовим пирогом подякувати тим, хто допомагає регіону: рятувальникам, медикам, залізничникам.

Харків, Укрзалізниця

Поїзд-кухня Food Train - проєкт Укрзалізниці та фонду американського мільярдера Говарда Баффета, створений для прифронтових територій, повідомляє РЕДПОСТ.
 
Поїзд може працювати автономно протягом тижня, щодня на його кухнях можна приготувати до десяти тисяч порцій їжі.

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Тэги:  харків, укрзалізниця, поїзд, лень подяки
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