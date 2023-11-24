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24.11.2023  16:20   Віталій Хінєвіч

З нагоди Дня подяки: У Харкові зустріли Food Train

Потяг приїхав до міста, аби у традиційне американське свято віддячити тим, хто найбільше допомагав харків’янам у найстрашніші дні широкомасштабного вторгнення - медикам, волонтерам, залізничникам, правоохоронцям.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Перший у світі соціальний проєкт Food Train вдалось реалізувати за підтримки Фонду Говарда Баффета (The Howard G. Buffett Foundation), який активно допомагає українцям під час війни. 
 
Від початку повномасштабного вторгнення саме правоохоронці першими прибувають на місце обстрілів, розбирають руїни та рятують людські життя. Завдяки злагодженій і тісній співпраці із залізничниками вдалось вивезти з обстрілюваного міста тисячі мешканців Харкова і передмістя, які тікали від постійних бомбардувань.
 
 
З нагоди Дня подяки кухарі частували гостей святковими стравами. Традиційну запечену індичку, картоплю та гарбузовий пиріг роздали всім присутнім та подякували за щоденну працю, яка допомагає прифронтовому регіону втриматись і продовжити рух до перемоги.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківський університет увійшов до міжнародного рейтингу THE WUR 2024.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  харків, день подяки
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