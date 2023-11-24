Харківський університет увійшов до міжнародного рейтингу THE WUR 2024

З 20 по 22 листопада в Польщі відбулась конференція LUMEN. На неї було вперше запрошено представників найкращих ЗВО України, що увійшли до міжнародного рейтингу THE WUR 2024.
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Хороший день для нових знайомств (у тому числі романтичних), які згодом можуть перерости на щось більше.
Весь день у Харкові буде хмарним. Дощ зі снігом розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися.
В останню п’ятницю листопада в Україні відзначають День логіста.
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