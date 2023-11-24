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24.11.2023  15:55   Віталій Хінєвіч

Харківський університет увійшов до міжнародного рейтингу THE WUR 2024

З 20 по 22 листопада в Польщі відбулась конференція LUMEN. На неї було вперше запрошено представників найкращих ЗВО України, що увійшли до міжнародного рейтингу THE WUR 2024.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський національний університет радіоелектроніки.
 
ХНУРЕ увійшов до п’ятірки кращих й сертифікат учасника рейтингу було вручено професору Тетяні Фесенко, яка відвідала конференцію та представила міжнародній спільноті наш університет, його досягнення та перспективи.
 
 
ХНУРЕ посів 3-те місце серед 14 українських вишів та має загальне ранжування 1001+.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що студентка харківського університету стала національним гросмейстером з шашок.
 
Источник:   ХНУРЕ
 Тэги:  хнуре, рейтинг
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