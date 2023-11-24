24.11.2023 17:30 Віталій Хінєвіч

Як проходило розслідування вбивства окупантами письменника Володимира Вакуленка

Сьогодні на брифінгу начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов розказав про деталі вбивства під час окупації міста чотирьох цивільних чоловіків. Він також представив свідка трагедії, який чудом вижив після тижня, проведеного в льосі, і знущань окупантів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

За словами Сергія Болвінова, отримати покази слідчих було не просто, адже люди, які були під окупацією, боялися надавати свідчення. Слідство тривало понад рік, кримінальне провадження налічує 13 томів. Вдалося зібрати покази понад 20 свідків.

«Ми чітко знаємо, що сталося в день розстрілу та напередодні, - розказав Сергій Болвінов. – Спочатку викрали Вакуленка разом з хворим сином, знущалися і били. Потім відпустили і через день знову забрали. Ми знаємо, що Володимира Вакуленка катували перед стратою, змушували роздягатися, шукали татуювання тризубу, били».

Сергій Болвінов також повідомив, що за показами свідків, військові рф забрали письменника 24 березня 2022 року: «Його посадили до білого автобуса з маркуванням «Z», і вивезли на розстріл. Скалічене і розстріляне тіло письменника ці нелюди скинули просто з дороги».

Лише через два місяці після розстрілу, в травні, російські військові розказали про тіло вбитого. І служба, яка збирала трупи в окупованому місті, поховала тіло на місці масового поховання в Ізюмі під номером 319. За результатами експертизи, причиною смерті Володимира Вакуленка стали вогнепальні поранення. З його тіла експерти вилучили дві кулі від пістолета Макарова. У нього також були зламані два пальця на лівій руці.

Сьогодні вже встановлені і оприлюднені імена військовослужбовців рф, причетних до вбивства 4 мешканців Ізюмської громади. Це уродженці Луганської області 50-річний Сергій Удоденко і 33-річний Владислав Нескородьєв з позивними «Удод» і «Лев». Вони служили в 4 роті 4 батальйону 204 стрілецького полку мобілізаційного резерву ЛНР 2-го армійського корпусу 8-ої загально військової армії Південного воєнного округу збройних сил рф. Як уже повідомлялося, їм оголошено про підозру у скоєнні злочинів.

В цій справі слідство встановило особи і обставини вбивства ще трьох осіб, слідчі мають беззаперечні докази, що цих людей також вбили «Лев» та «Удод».

Серед свідків, які дали слідству покази, мешканець села Капитолівка Євгеній.

Він пройшов катівню рашистів і дивом врятувався. Євгеній розказав, що один з загарбників сказав йому віддати гроші. У нього було з собою десь 4 тисячі гривень, віддав їх окупанту і сказав, що це останні гроші. рашист витяг гривню, запхав Євгенові в рота і попередив: «Витягнеш – уб’ю». Після цього чоловіка відвели до льоху. З метою отримання відомостей, що цікавили окупаційну владу, протягом тижня до в’язня застосовували фізичне насилля, але потім чоловіка відпустили.

Слідство ще не завершено. За словами Сергія Болвінова, підозрюваних по цьому кримінальному провадженню може бути більше. «Удод» і «Лев» найближчим часом будуть оголошені у міжнародний розшук.

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