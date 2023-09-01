01.09.2023 17:50 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов показав, як облаштовані шкільні класи у метрополітені (фото)

На території декількох станцій Харківського метрополітену було створено 60 класів, де школярі зможуть у очному форматі відвідувати уроки. Про це, спілкуючись з журналістами, розповів Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ .



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

За його словами, на п'яти станціях метрополітену, у спеціально обладнаних класах, зможуть навчатися більше тисячі школярів. Було створено шумоізоляцію, завдяки якій не буде чутно шум руху поїздів. Також є сім класів з індивідуальними партами. Медичний кабінет для психологів та тьюторів. Окрема зона для видачі обідів.

Окрему увагу приділили питанню повітрообміну у шкільних класах. Для цього була рекуперація по всім нормативним вимогам. Освітлення, також необхідно було зробити таким чином, щоб діти, школярі, які будуть тут навчатися не псували собі зір.

Також важливим критерієм залишається той факт, що дітям необхідне спілкування та соціалізація.

«Діти та їхні сім'ї мають спрагу до навчання. Для цього необхідно було створити такі умови, щоб діти мали можливість навчатися та комбіновано, очно, в очі в очі з учителем. Також потрібне спілкування дітям, це соціалізація дітей», - зазначив Ігор Терехов.

Водночас він додав, що облаштування класів у метро є першим кроком та досвідом.

«Це перший крок для нас, перший досвід. Хочу сказати, що це перший досвід для всіх міст, які є у світі»,- додав Ігор Терехов.

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