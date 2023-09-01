01.09.2023 17:23 Дмитро Колонєй

У Харкові судитимуть нотаріуса, який підробив документи та спричинив збитки у мільйони

Юрист у Харкові «допоміг» зловмисникам переєструвати агропідприємство.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, у жовтні 2022 року приватний нотаріус здійснив посвідчення довіреності, відповідно до якої власник фермерського господарства нібито уповноважив іншу особу бути його представником.

Насправді ж власник агропідприємства і гадки про це не мав — відповідних документів він не підписував та не міг бути присутнім при цьому, знаходячись у зоні ведення активних бойових дій на території Харківської області.

Крім того, обвинувачений не був включений до переліку нотаріусів, які працюють під час дії воєнного стану, а тому взагалі не мав права вчиняти нотаріальні дії.

Діючи всупереч вимогам законодавства України, нотаріус зареєстрував зазначену довіреність. Цим він допоміг зловмисникам — діючи на підставі довіреності, вони здійснили зміну засновника та кінцевого бенефіціарного власника фермерського господарства.

У результаті потерпілий втратив частку у статутному капіталі підприємства на суму 5 млн грн.

Завдяки вжитим прокуратурою заходам, у ході досудового розслідування на підставі рішення Міністерства юстиції незаконні реєстраційні дії нотаріуса скасовано та поновлено порушені права дійсного власника.

Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Справу розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова.

Довідково: раніше стосовно цього ж приватного нотаріуса було передано до Київського районного суду м. Харкова обвинувальний акт в іншому кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 365-2 КК України. Наразі триває судовий розгляд.