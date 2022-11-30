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30.11.2022  18:22   Василь Голосний

У Харкові пройшла міжнародна конференція до 300-річчя Григорія Сковороди (фото)

Міжнародна науково-практична конференція «Філософія Григорія Сковороди та ми – українці» відбулася 30 листопада у місті Харкові.


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Захід відбувся на базі Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. У ньому взяв участь Харківський міський голова Ігор Терехов. Він зазначив, що Харків особливими міцними історичними нитками пов'язаний із ім'ям Григорія Сковороди.
 
За словами мера, багато в чому завдяки великому українському філософу в Харкові на початку 19 століття з'явився університет, з факультетів якого потім сформувалися флагманські виші міста.
 
«Григорій Савич був учителем і наставником Василя Каразіна. Його начитаність, багатогранність та розуміння того, що майбутнє будь-якого міста у розвитку освіти, знайшли відгук у молодому Каразіні та допомогли реалізувати ідею відкриття університету», - зазначив міський голова.
 
Ігор Терехов наголосив, що зруйновані російською армією каразинські та сковородинівські корпуси, а також Національний літературно-меморіальний музей  Г. С. Сковороди в Сковородинівці ніколи не зітруться з пам'яті харків'ян.
 
«Дивним і знаковим є те, що під завалами навчального корпусу педагогічного університету пам'ятник Григорію Сковороді залишився практично неушкодженим. Як символ стійкості та сили духу Харкова!» - наголосив міський голова.
 
Також мер зазначив, що сьогоднішні школярі та студенти беруть активну участь у проєктах, присвячених 300-річчю Григорія Сковороди, а це означає, що його ідеї знаходять нове бачення у сучасному світі.
 
Нагадаємо, що 3 грудня, у день народження видатного українського філософа Григорія Сковороди, у Харкові пройде низка заходів, присвячених його 300-річному ювілею. Також відбудеться освітній марафон «Григорій Сковорода крізь призму сучасності».

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Источник:   Міська рада
 Тэги:  харьков, игорь терехов, григорий сковорода
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