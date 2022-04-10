10.04.2022 21:40 Анна Кравцова

Харьков под землёй 10 апреля: в метро продолжаются живые концерты (ФОТО)

Украинские мотивы и живая музыка снова в харьковской подземке. В метрополитене продолжают выступать с мини-турне харьковские артисты. Они в родном городе дарят радость тем, для кого перрон и вагоны стали временным домом. При этом, говорят артисты, композиции вместе могут менять под симпатии слушателей.





"Репертуар - украинские песни, которые, мы уже убедились на протяжении этого тура, трогают. Мы их подбираем, смотрим реакцию людей на них и играем те, которые больше трогают. В результате получается замечательная такая отдушина у людей. Они здесь круглосуточно и наше появление вызывает определённую реакцию хорошую. В прошлый раз мы уходили, уже не первый раз, под аплодисменты" - рассказывает "Репертуар - украинские песни, которые, мы уже убедились на протяжении этого тура, трогают. Мы их подбираем, смотрим реакцию людей на них и играем те, которые больше трогают. В результате получается замечательная такая отдушина у людей. Они здесь круглосуточно и наше появление вызывает определённую реакцию хорошую. В прошлый раз мы уходили, уже не первый раз, под аплодисменты" - рассказывает

Владимир Верягин, руководитель коллектива "Folk classic band".

Артисты говорят, курсируют по станциям Харьковского метро с 6 апреля. И кроме аплодисментов слушателей, делится руководитель коллектива, живые концерты получили большую поддержку со стороны городских властей Харькова.

"Это концерты волонтерские. Проходят под патронатом Игоря Терехова. Он, надо отдать должное, прямо с первого концерта интересовался. Он настаивал, чтобы эти концерты состоялись, потому что были сложности определённые, организационные, конечно же. Ну такое время. И когда я об этом объявляю людям, надо отдать должное, имя Терехова пользуется популярностью и аплодисментами" - рассказывает Владимир Верягин.

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