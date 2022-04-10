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10.04.2022  19:50   Дмитрий Колоней

В харьковском метро дети учились танцевать брейк

Полицейские вместе с педагогами по брейкдансу устроили веселые выходные для маленьких жителей харьковской подземки

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, для того, чтобы развлечь малышей и отвлечь их от нынешних ужасов, сотрудники ювенальной превенции, полицейские отдела полиции в метрополитене, а также представители общественной организации «Кругозор. Мотивация» сделали сюрприз для детей, временно проживающих на станциях метро.
 
Организатор проекта - Максим Тележный, постоянно сотрудничающий с полицией и помогающий детям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, провел для жителей метрополитена урок по брейкдансу.
Полицейские подарили мальчикам и девочкам раскраски, альбомы для рисования, карандаши, фломастеры.
Сегодня правоохранители посетили жителей трех станций подземки. Но сотрудничество полиции с общественной организацией продолжается. Планируется и дальше устраивать для детей уроки уличного танца.
 
Тэги:  агрессия россии, метро, харьков
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