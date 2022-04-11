11.04.2022 07:17 Рита Парфенова

Российские войска потерпели неудачу под Изюмом

Враг отошел на заранее занятие позиции.

Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба на утро 10 апреля, передает РЕДПОСТ.

"Силами к двум батальонным тактическим группам враг пытался осуществить наступление в направлениях населенных пунктов Долгенькое и Дмитровка, успеха не имел и отошел на ранее занятые позиции",- сказано в сообщении.

Сейчас на Изюмском направлении идет воздушная разведка местности с целью выявления позиций Вооруженных Сил Украины. Для этого противник применяет БПЛА "Орлан-10".

На Слобожанском направлении отдельные подразделения из состава 6-й общевойсковой армии и береговых войск северного флота продолжают частичную блокировку города Харькова, продолжаются артиллерийские обстрелы отдельных районов города.

В Генштабе отметили, что рротивник продолжает создание наступательной группировки войск для действий на Слобожанском направлении. Вероятно, в ближайшие дни оккупанты постараются возобновить наступление. Кроме того, враг продолжает подготовку и отправку личного состава, вооружения и техники для участия в боевых действиях на территории Украины.