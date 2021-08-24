На площади Конституции в Харькове отмечали 30-летие Независимости Украины (фото)

В Харькове отмечают 30-летие Независимости Украины. В частности, праздничное мероприятие по случаю 30-й годовщины Независимости Украины прошло 24 августа на площади Конституции в Харькове.
День идеально подходит для дружеских посиделок, прогулок и так далее. Время расслабиться и забыть о проблемах, взглянув на мир через розовые очки.
День будет преимущественно облачный и лишь к вечеру небо очистится от облаков. Без существенных осадков.
24 августа 1991 года наша страна провозгласила свою Независимость.
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