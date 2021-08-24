На площади Конституции в Харькове отмечали 30-летие Независимости Украины (фото)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 24 августа День идеально подходит для дружеских посиделок, прогулок и так далее. Время расслабиться и забыть о проблемах, взглянув на мир через розовые очки.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 24 августа День будет преимущественно облачный и лишь к вечеру небо очистится от облаков. Без существенных осадков.