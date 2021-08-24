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24.08.2021  17:28   

На площади Конституции в Харькове отмечали 30-летие Независимости Украины (фото)

В Харькове отмечают 30-летие Независимости Украины. В частности, праздничное мероприятие по случаю 30-й годовщины Независимости Украины прошло 24 августа на площади Конституции в Харькове.

Площадь Конституции, Харьков
Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)

В нем приняли участие исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, представители городской и областной власти, общественных организаций, духовенство, военные, жители и гости города, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт горсовета.
 
Присутствующие возложили цветы к памятнику «Летящая Украина». На площади выступили творческие коллективы и прозвучал гимн Украины.

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Тэги:  день независимости, харьков, терехов, праздник, возложение
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