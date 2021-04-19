19.04.2021 15:11

Теннис. Украина разгромила Японию не без помощи почетной харьковчанки (ВИДЕО)

Встреча сборных прошла на Кубке Билли Джин Кинг при участии харьковчанки Элины Свитолиной.

16-17 апреля 2021 года в Черноморске на грунтовых кортах Elite Tennis Club прошел матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между командами Украины и Японии. Украина одержала убедительную победу со счетом 4:0.

Два матча выиграла лидер команды Элина Свитолина, одну победу одержала Марта Костюк. Сестры Надежда и Людмила Киченок в паре принесли четвёртое командное очко.