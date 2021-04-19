Теннис. Украина разгромила Японию не без помощи почетной харьковчанки (ВИДЕО)

Встреча сборных прошла на Кубке Билли Джин Кинг при участии харьковчанки Элины Свитолиной.
День обещает удачу тем, кто не боится решительных действий. Сегодня есть шанс «вытянуть» даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез, засучив рукава.
Облачная погода продержится весь день. Ночью небольшой дождь, местами туман. Днем сильный дождь, местами гроза. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Ежегодно 19 апреля во многих странах мира отмечается красивый весенний праздник – День подснежника.
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