09.04.2021 16:19

В Харькове пройдет Форум уличных культур 2021

Мероприятие будет длиться три дня - с 9 по 11 апреля. Место проведения - городской Брейк центр (ул. Молочная, 11).

Форум соберет представителей уличных культур из Харькова, области и всей Украины. Участники будут обмениваться опытом, представят свои лучшие проекты и инициативы.

В частности, участники форума обсудят предварительные результаты первого в Украине конкурса идей проектов уличной культуры, который проводится совместно Украинским культурным фондом (УКФ) и ОО "Центр уличных культур". Также в центре внимания будет презентация программы "Создание новой идентичности украинской молодежи с помощью инструментов креативной индустрии уличных культур 2021-2030" и презентация проекта Закона Украины "Об основных принципах молодежной политики" (№3718 от 23.06.2020), который отправлен в Верховную Раду Украины на рассмотрение во втором чтении.

"Уличные культуры - это форма досуга и самовыражения молодежи в публичном пространстве улицы. Это может быть хип-хоп музыка, стрит-арт и граффити, физически активный креативный досуг, мода, стрит-дэнс, неформальное образование или их сочетание. Важно, что все это рождается, распространяется и расцветает на улицах, но не только: во дворах, центрах, парках - во всех уголках города", - объясняет организатор форума, соучредитель Street Culture Егор Матюхин.

Справка. Всеукраинский форум уличных культур проводится в Харькове с 2016 года общественной организацией Street Culture. Он проходит ежегодно и стал главным местом встречи лидеров и экспертов уличных культур из Украины и других стран. Из него родилась всеукраинская платформа для неформального образования в сфере уличных культур, которая получила собственное название Street Culture Academy. На форуме разрабатываются совместные проекты и инициативы, создается украинское общество уличных культур, налаживаются связи с единомышленниками в других странах, центральной и местной властью в Украине. Например, в результате успеха Фестиваля уличной культуры в 2016 году Street Culture и Харьковский горсовет совместно разработали программу развития уличных культур в Харькове на 2016-2021 годы. В 2020 году мэрия продолжила программу еще на 5 лет.