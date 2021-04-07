Главная Новости Спорт Дзюдо. Турнир перенесен из-за коронавируса
07.04.2021  16:19   

Дзюдо. Турнир перенесен из-за коронавируса

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране, проведения II этапа Детской Лиги по дзюдо в Харькове переносится.

"Детская Лига" - новый проект городской федерации дзюдо и управления по вопросам физической культуры и спорта Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета.
 
24-25 февраля прошел 1-й этап "Детской Лиги". На начало апреля был запланирован 2-й. Однако, из-за карантина мероприятие переносится на неопределенный срок.
 
Тэги:  дзюдо, отмена турнира, харьков, карантин, коронавирус, ковид
 
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