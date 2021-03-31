31.03.2021 12:12

Теннис: Свитолина впервые вышла в полуфинал турнира в Майами (ВИДЕО)

Почетная харьковчанка обновила свое лучшее достижение на соревнованиях во Флориде. Это 400-я победа Свитолиной в карьере.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжает победную серию на турнире WTA 1000 в Майами, где впервые пробилась в полуфинал.



В матче 1/4 финала украинка, посеянная под пятым номером, обыграла латвийку Анастасию Севастову (№57 WTA) 6:3, 6:2.

Элина явно была в ударе, поэтому уже с первых минут матча стало понятно, что хозяйкой на корте сегодня будет именно она. Почетная харьковчанка находила ответы на большинство угроз со стороны соперницы.

На старте второй партии Элина выиграла четыре гейма подряд, после чего игра немного выровнялась, но добыть победу Свитолиной труда не составило.

В 1/2 финала Элину сыграет с лидером мирового рейтинга Эшли Барти. Это оппонентка более высокого уровня, которая в предыдущем очном матче обыграла Свитолину в финале Итогового турнира-2019.