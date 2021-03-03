03.03.2021 16:19

Легкая атлетика. Харьковчане - сильнейшие в Украине (ФОТО)

Первостоличные атлеты завоевали золотые медали на юношеском чемпионате Украины.

Участие в соревнованиях, которые прошли в Киеве, приняли спортсмены до 16 лет из 24 регионов страны.

По итогам чемпионата Украины среди ДЮСШ и СДЮШОР по легкой атлетике в помещении среди юношей 2006-2007 годов рождения на счету спортсменов Харьковской области были 6 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовая медаль.

В общекомандном зачете сборная Харьковской области заняла второе место, уступив лишь легкоатлетам Киевской области. Третье место заняла команда Николаевской области, сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта Харьковской ОГА.