Главная Новости Спорт Тенннис. Почетная харьковчанка схлестнется с японкой в Катаре (ВИДЕО)
03.03.2021  14:49   

Тенннис. Почетная харьковчанка схлестнется с японкой в Катаре (ВИДЕО)

Определилась соперница Элины Свитолиной на турнире в Дохе.

В первом туре хардового турнира в Катаре первая ракетка Украины выйдет на корт против японки Мисаки Дои.

Накануне представительница Страны восходящего солнца выиграла в четвертом в карьере поединке против китаянки Чжэн Сайсай 6:4, 6:3, сровняв счет встреч.

Элина встречалась с Мискаи дважды. Счет - 1:1 по победам. Оба матча прошли на быстром (трава), но не жестком, как корты нынешнего турнира.

 

Тэги:  теннис, свитолина, харьков, дои
 
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