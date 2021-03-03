Тенннис. Почетная харьковчанка схлестнется с японкой в Катаре (ВИДЕО)

Определилась соперница Элины Свитолиной на турнире в Дохе.
В первом туре хардового турнира в Катаре первая ракетка Украины выйдет на корт против японки Мисаки Дои.
Накануне представительница Страны восходящего солнца выиграла в четвертом в карьере поединке против китаянки Чжэн Сайсай 6:4, 6:3, сровняв счет встреч.
Элина встречалась с Мискаи дважды. Счет - 1:1 по победам. Оба матча прошли на быстром (трава), но не жестком, как корты нынешнего турнира.
Подходящий день для того, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения: окружающие скорее готовы принять излишнюю напористость, но не простят слабость.
Утром и днем по Харькову и области ожидаются порывы юго-западного ветра, 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Небо в Харькове будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Вечером ожидается дождь.
Ежегодно 3 марта все страны отмечают Всемирный день дикой природы (World Wildlife Day).
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