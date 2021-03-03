03.03.2021 14:49

Тенннис. Почетная харьковчанка схлестнется с японкой в Катаре (ВИДЕО)

Определилась соперница Элины Свитолиной на турнире в Дохе.

В первом туре хардового турнира в Катаре первая ракетка Украины выйдет на корт против японки Мисаки Дои.

Накануне представительница Страны восходящего солнца выиграла в четвертом в карьере поединке против китаянки Чжэн Сайсай 6:4, 6:3, сровняв счет встреч.

Элина встречалась с Мискаи дважды. Счет - 1:1 по победам. Оба матча прошли на быстром (трава), но не жестком, как корты нынешнего турнира.