28.02.2021 17:17

Футбол. "Металлист 1925" подписал контракт с новым полузащитником

С харьковским футбольным клубом "Металлист 1925" заключил контракт 26-летний полузащитник Артем Габелок. Он стал седьмым новичком команды в текущее межсезонье.

Габелок Артем Юрьевич

Позиция - полузащитник

Дата рождения - 2 января 1995

Рост - 177 см. Вес - 72 кг.

Артем Габелок родился в Днепре. Футболом начал заниматься в местных "Исти" ДЮСШ-7 и "Юбилейном" (первый тренер - Анатолий Бурганов). В Чемпионате ДЮФЛУ играл за днепровский "Юбилейный" и донецкий "Шахтер" (96 матчей, 21 гол).

На профессиональном уровне выступал за донецкий "Шахтер-3", полтавскую "Ворсклу", латвийский "Спартак" из Юрмалы и армянский "Пюник" с Еревана. В составе армянской команды провел последние пять месяцев и сыграл в восьми матчах.

Основная позиция - центральный полузащитник. В "Металлисте 1925" будет выступать под 28-м номером.