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28.02.2021  17:17   

Футбол. "Металлист 1925" подписал контракт с новым полузащитником

С харьковским футбольным клубом "Металлист 1925" заключил контракт 26-летний полузащитник Артем Габелок. Он стал седьмым новичком команды в текущее межсезонье.

 
Габелок Артем Юрьевич
Позиция - полузащитник
Дата рождения - 2 января 1995
Рост - 177 см. Вес - 72 кг.
 
Артем Габелок родился в Днепре. Футболом начал заниматься в местных "Исти" ДЮСШ-7 и "Юбилейном" (первый тренер - Анатолий Бурганов). В Чемпионате ДЮФЛУ играл за днепровский "Юбилейный" и донецкий "Шахтер" (96 матчей, 21 гол).
 
На профессиональном уровне выступал за донецкий "Шахтер-3", полтавскую "Ворсклу", латвийский "Спартак" из Юрмалы и армянский "Пюник" с Еревана. В составе армянской команды провел последние пять месяцев и сыграл в восьми матчах.
 
Основная позиция - центральный полузащитник. В "Металлисте 1925" будет выступать под 28-м номером.
 
Ранее сообщалось, что харьковский футбольный клуб "Металлист 1925" подписал контракт с 29-летним защитником Евгением Ткачуком.
 
Тэги:  футбол, металлист 1925, артем габелюк
 
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