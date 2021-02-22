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22.02.2021  15:19   

Футбол. У Металлиста 1925 - новый игрок защиты (ВИДЕО)

Харьковский футбольный клуб "Металлист 1925" подписал контракт с 29-летним защитником Евгением Ткачуком.

Игрок стал шестым новичком команды в это межсезонье.
 
Ткачук Евгений Олегович.
 
Позиция - защитник.
 
Дата рождения - 27 июня 1991 года.
 
Рост - 193 см.
 
Вес - 85 кг.
 
Евгений Ткачук родился в Запорожье. Футболом начал заниматься в местном "Динамо" (первый тренер - Виктор Головатенко).
 
В Чемпионате ДЮФЛУ за запорожский "Металлург" провел 33 матча.
 
На профессиональном уровне играл за донецкий "Шахтер-3", полтавскую "Ворсклу", луганской "Зарю", каменскую "Сталь", а также казахские "Иртыш" и "Шахтер". Последним клубом Евгения был карагандинский "Шахтер", в составе которого он играл последние два года (66 матчей, четыре гола).
 
Основная позиция - центральный защитник.
 
В "Металлисте 1925" будет выступать под 33-м номером.
 

Источник:   Сайт ФК Металлист 1925
 Тэги:  футбол, металлист 1925, харьков, новый игрок
 
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