Футбол. У Металлиста 1925 - новый игрок защиты (ВИДЕО)

Харьковский футбольный клуб "Металлист 1925" подписал контракт с 29-летним защитником Евгением Ткачуком.
Звезды призывают к аккуратности в общении. Избегайте тех, кто любит поучать и руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток в своем голосе.
В результате ультраполярного вторжения арктического воздуха с северо-восточных районов Европы, в Харькове ожидается резкое снижение температуры ночью до 11-13° мороза, днем до 8-10° ниже нуля.
В этот день в 1990 году правительство Великобритании опубликовало «Хартию жертв преступлений».
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