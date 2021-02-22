22.02.2021 15:19

Футбол. У Металлиста 1925 - новый игрок защиты (ВИДЕО)

Харьковский футбольный клуб "Металлист 1925" подписал контракт с 29-летним защитником Евгением Ткачуком.

Игрок стал шестым новичком команды в это межсезонье.

Ткачук Евгений Олегович.

Позиция - защитник.

Дата рождения - 27 июня 1991 года.

Рост - 193 см.

Вес - 85 кг.

Евгений Ткачук родился в Запорожье. Футболом начал заниматься в местном "Динамо" (первый тренер - Виктор Головатенко).

В Чемпионате ДЮФЛУ за запорожский "Металлург" провел 33 матча.

На профессиональном уровне играл за донецкий "Шахтер-3", полтавскую "Ворсклу", луганской "Зарю", каменскую "Сталь", а также казахские "Иртыш" и "Шахтер". Последним клубом Евгения был карагандинский "Шахтер", в составе которого он играл последние два года (66 матчей, четыре гола).

Основная позиция - центральный защитник.

В "Металлисте 1925" будет выступать под 33-м номером.