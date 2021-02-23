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23.02.2021  15:19   

Бокс. Харьковчане схлестнутся за награды болгарского турнира

Харьковчане в составе сборной Украины по боксу отправились на турнир "Strandja-2021".

Первый для украинцев международный старт в сезоне пройдет в Софии. За победу посоревнуются и 6 харьковских боксеров.
 
Международный турнир высшей категории "Strandja-2021" состоится с 22 по 27 февраля в Софии (Болгария). В число участников попали все первые номера национальных команд, в том числе и харьковчане.
 
Составы команд:
Мужчины
52 кг – Дмитрий Замотаев.
57 кг – Николай Буценко (Харьков).
63 кг – Юрий Шестак (Харьков).
69 кг – Евгений Барабанов.
75 кг – Александр Хижняк.
81 кг – Степан Грекул, Максим Коц (Харьков).
91 кг – Сергей Горсков (Харьков), Роберт Мартон (Харьков).
+91 кг – Цотне Рогава.
 
Женщины
51 кг – Татьяна Коб, Анна Охота.
57 кг – Юлия Цыплакова (Харьков).
60 кг – Анна Охрей, Марианна Басанец.
69 кг – Анна Лысенко, Мария Бова.
75 кг – Анастасия Черноколенко.
Тэги:  бокс, международный турнир, харьков
 
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