23.02.2021 15:19

Бокс. Харьковчане схлестнутся за награды болгарского турнира

Харьковчане в составе сборной Украины по боксу отправились на турнир "Strandja-2021".

Первый для украинцев международный старт в сезоне пройдет в Софии. За победу посоревнуются и 6 харьковских боксеров.

Международный турнир высшей категории "Strandja-2021" состоится с 22 по 27 февраля в Софии (Болгария). В число участников попали все первые номера национальных команд, в том числе и харьковчане.

Составы команд:

Мужчины

52 кг – Дмитрий Замотаев.

57 кг – Николай Буценко (Харьков).

63 кг – Юрий Шестак (Харьков).

69 кг – Евгений Барабанов.

75 кг – Александр Хижняк.

81 кг – Степан Грекул, Максим Коц (Харьков).

91 кг – Сергей Горсков (Харьков), Роберт Мартон (Харьков).

+91 кг – Цотне Рогава.

Женщины

51 кг – Татьяна Коб, Анна Охота.

57 кг – Юлия Цыплакова (Харьков).

60 кг – Анна Охрей, Марианна Басанец.

69 кг – Анна Лысенко, Мария Бова.

75 кг – Анастасия Черноколенко.