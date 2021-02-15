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15.02.2021  19:03   

Бокс. Подведены итоги чемпионата Харьковской области

Участие в соревнованиях принимали около сотни спортсменов.

 
Завершился чемпионат Харьковской области среди юниоров и юниорок 2005-2006 годов рождения. Участие в соревнованиях принимали около сотни спортсменов.
 
Победителями турнира в разных весовых категориях стали:
 
- Юлия Ступакова.
 
- Полина Мищенко.
 
- Мария Фонотова.
 
- Валерия Мещерякова.
 
- Максим Зименко.
 
- Клим Черников.
 
- Арсений Белоцерковский.
 
- Даниил Красников.
 
- Арсений Огиенко.
 
- Александр Левченко.
 
- Артур Иващенко.
 
- Богдан Челдик.
 
- Родион Омелич.
 
- Филат Солодовник.
 
- Лев Перфилов.
 
- Иван Шевченко.
 
- Егор Тиленин.
 
- Иван Зайковский.
 
- Даниил Чичулин.
 
- Александр Савченко.
 
- Назар Трусов.
 
Лучшим боксером чемпионата признан Богдан Челдик. Приз за волю к победе получил Глеб Григорян, за лучшую технику - Максим Зименко.
 
Финалисты чемпионата области будут готовиться к национальным соревнованиям.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  бокс, чемпионы и призеры, харьков
 
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