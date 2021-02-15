15.02.2021 15:49
Фигурное катание. Триумф Первой столицы в Южной Пальмире
Харьковчане - чемпионы и призеры международного турнира.
В Одессе завершился рейтинговый международный турнир по спортивным танцам на льду "LuMi Dance Trophy".
Участие в соревнованиях принимали спортсмены из 10 стран мира. Медали разыграли между собой взрослые и юниоры.
Харьковский танцевальный дуэт Александра Назарова и Максим Никитин уверенно победил среди взрослых. В сумме за ритмичный и произвольный танец воспитанники тренера Галины Чуриловой получили от судей 191.95 баллов.
Второе место заняли белорусы Виктория Семенюк и Илья Юхимук (160.25 баллов). Бронзовые медали у Юлии Жатай и Акалина Берка из Турции (151.96 баллов).
В соревнованиях среди юниоров победили киприоты Ангелина Кудрявцева и Илья Каранкевич (161.58 баллов), а второе место занял харьковский дуэт Мария Пинчук и Никита Погорелов (138.98 баллов). Третье место среди юниоров у белорусов Златы Мартищенко и Владислава Ситикома.
Еще один харьковский танцевальный дуэт Елизавета Крапивная и Данил Ефременко заняли четвертое место.