Теннис. Почетная харьковчанка обыграла юное дарование из США (ВИДЕО)
За выход в 1/8 Элина Свитолина схлестнется с Юлией Путинцевой.
Лидер теннисного рейтинга Украины харьковчанка Элина Свитолина встречалась во втором раунде Большого Шлема в Австралии с 16-летней американкой Кори Гауфф.
Несмотря на то, что американка выглядела паритетно, сдав только две своих подачи за матч и организовав в трех геймах четыре брейка, опыт украиснки взял свое и Элина Свитолина выиграла встречу со счетом 6:4, 6:3.
Победа в этой встрече принесла Элине около $50 000 призовых в дополнение к уже завоеванным $116 тысячам.
Очков в рейтинг WTA в этом поединке девушки не заработали, так как в прошлом сезоне обе с разной степенью успешности играли в третьем круге.
Необходимо выступить лучше прошлогоднего результата, иначе останешься с тем, что заработал раньше.
В следующем раунде Свитолина сыграет с Юлией Путинцевой из Казахстана.
По личным встречам между Элиной и Юлией ведет украинка 5:2.
При этом 4 из 5 победных для харьковчанки поединков были проведены на жестком покрытии.
Отметим также, что среди этих схваток был матч и на харде австралийского Большого Шлема, оставшийся за Элиной после двух партий в 2015 году.
Что касается поражений от Путинцевой, то они относятся к относительно далекому 2012 году.
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