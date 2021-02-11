11.02.2021 17:44

Теннис. Почетная харьковчанка обыграла юное дарование из США (ВИДЕО)

За выход в 1/8 Элина Свитолина схлестнется с Юлией Путинцевой.

Лидер теннисного рейтинга Украины харьковчанка Элина Свитолина встречалась во втором раунде Большого Шлема в Австралии с 16-летней американкой Кори Гауфф.

Несмотря на то, что американка выглядела паритетно, сдав только две своих подачи за матч и организовав в трех геймах четыре брейка, опыт украиснки взял свое и Элина Свитолина выиграла встречу со счетом 6:4, 6:3.

Победа в этой встрече принесла Элине около $50 000 призовых в дополнение к уже завоеванным $116 тысячам.

Очков в рейтинг WTA в этом поединке девушки не заработали, так как в прошлом сезоне обе с разной степенью успешности играли в третьем круге.

Необходимо выступить лучше прошлогоднего результата, иначе останешься с тем, что заработал раньше.

В следующем раунде Свитолина сыграет с Юлией Путинцевой из Казахстана.

По личным встречам между Элиной и Юлией ведет украинка 5:2.

При этом 4 из 5 победных для харьковчанки поединков были проведены на жестком покрытии.

Отметим также, что среди этих схваток был матч и на харде австралийского Большого Шлема, оставшийся за Элиной после двух партий в 2015 году.

Что касается поражений от Путинцевой, то они относятся к относительно далекому 2012 году.