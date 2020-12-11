11.12.2020 17:48

В Харькове состоялся VIII спортивный форум - Харьков спортивный

Мероприятие проходило в онлайн-формате.



//sportevents.kharkiv.ua

VIII Спортивный форум "Харьков - спортивная столица" состоялся сегодня, 11 декабря, в конференц-зале стадиона "Металлист".

Основной темой форума стало не только подведение итогов уходящего года. Участники презентовали уникальную стратегию развития Харькова на 2021 год. Как отметил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета Алексей Чубаров, спортивную экосистему Первой столицы ждет полная перезагрузка. "Наша главная цель - приобщить к спорту еще большее количество горожан. Упор будем делать именно на массовость. Неважно, что высоких результатов достигнут не все. Главное - заниматься не для медали, а для собственного здоровья. Мы хотим, чтобы в наших ивентах и мероприятиях участвовали и дети, и их родители, и бабушки с дедушками. Быть активным - значит быть готовым принять любой вызов", - подчеркнул он.

Также участники форума говорили об увеличении инвестиций в спорт, о партнерстве всех участников экосистемы и спортивном образовании. По словам руководителя креативного агентства "Boomerang" Дмитрия Грицкого, финансирование в стратегии предусмотрено для всех видов спорта. Также будут проводиться переговоры для привлечения новых инвесторов среди представителей частного бизнеса. "Бизнесмены часто не понимают, что на спорте можно и нужно зарабатывать. Это мировая практика. Мы постараемся реализовать этот опыт и в Харькове". К тому же, отметил Грицкий, в рамках стратегии зарабатывать на спорте должны научиться и сами федерации.

Также в рамках форума "Харьков - спортивная столица" председатель общественной организации "Центр уличных культур" Георгий Матюхин презентовал уникальный проект "Street Culture: 5 лет на пути развития". "Уличные культуры в Харькове сегодня - это тысячи людей, которые занимаются разными видами спорта. Мы проводим ивенты, фестивали и соревнования и в школах, и на улице, и в нашем брейк-данс центре, представляем Украину на международных платформах. Я очень рад, что с помощью городской власти мы открыли в Харькове современные урбан-парки. Это нереально круто! Поэтому планов у нас много. Амбиций еще больше. Все обязательно реализуем!", - подчеркнул Матюхин.

Справка: Спортивный форум "Харьков - спортивная столица" - ежегодное мероприятие, направленное на рассмотрение ключевых вопросов в сфере спортивной жизни города, налаживание взаимовыгодных связей, поиск партнеров и возможностей для проведения в городе Харькове качественно организованных спортивных мероприятий.