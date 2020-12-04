04.12.2020 15:49

Фигурное катание. Триумф харьковчан на престижных состязаниях (Харьков спортивный)

Соревнования собрали более 200 спортсменов из разных регионов Украины.



//sportevents.kharkiv.ua

В Харькове прошел 2-й этап Всеукраинских соревнований по фигурному катанию среди юношей и девушек (в них участвовали спортсмены в возрасте от 10 до 17 лет), а также открытый Кубок Харькова, участие в котором принимали мастера и кандидаты в мастера спорта Украины.

По итогам турнира среди юных фигуристов и юношей и девушек хозяева ледовой арены, харьковские фигуристы, завоевали 9 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых наград.

Победителями данного этапа стали:

- Богдан Помогайбо (юноши, 2011-2012 г.р.)

- Екатерина Пархоменко (девушки 2010-2011 г.р.)

- Ярослав Половик (юноши, 2007-2008 г.р.)

- Дмитрий Сысоев (юноши 2011 г.р., категория В)

- Полина Коробова (девушки 2011-2012 г.р.)

- Кристина Цапкова (девушки 2008-2009 г.р.)

- Егор Курцев (юноши, 2009-2010 г.р.)

- Елизавета Лысова и Александр Рассулов (танцы на льду «Basic Novice»)

- Лидия Ждамарова и Давид Дядченко (танцы на льду «Intermediate Novice»)

Параллельно с соревнованиями юных фигуристов состоялся открытый Кубок Харькова, участие в котором принимали мастера и кандидаты в мастера спорта Украины. На счету харьковчан по 3 золотые, серебряные и бронзовые медали.

Среди мастеров спорта все призовые места - за харьковчанками. Победила Таисия Спесивцева с результатом 119.64 балла, второе место заняла Ксения Клименко (93.28 балла), а бронзовым призером стала Мария Кузнецова (89.05 балла).

Среди кандидаток в мастера спорта победила харьковская фигуристка Кристина Оснадчук (94.91 балла), а София Погребная с результатом 89.66 балла завоевала "бронзу".

Среди КМС у мужчин харьковчанин Никита Гринченко стал победителем Кубка (112.01 балла), а Глеб Дзюба занял второе место (93.75).

Среди мастеров спорта победил одессит Сергей Соколов (135.95 балла), а харьковские фигуристы Артем Штых (128.00 балла) и Илья Смелянский (102.99 балла) заняли соответственно второе и третье место.

Следующий этап Всеукраинских соревнований юных фигуристов состоится с 21 по 24 декабря в городе Богуслав Киевской области.