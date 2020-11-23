Бокс. Харьковские спортсмены стали чемпионами Европы среди молодежи (Горсовет)

Харьковские спортсмены завоевали две золотые медали на чемпионате Европы по боксу среди молодежи, который прошел в городе Будва (Черногория).
День открывает все возможности для успеха. Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, которые нужно с кем-то обсудить, то действуйте!
Синоптики обещают облачный день. Небольшие осадки – мокрый снег и дождь – будут идти весь день. Слабый гололед, слабое налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
23 ноября отмечается Международный день акварели.
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