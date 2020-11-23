Главная Новости Спорт Бокс. Харьковские спортсмены стали чемпионами Европы среди молодежи (Горсовет)
23.11.2020  14:57   

Бокс. Харьковские спортсмены стали чемпионами Европы среди молодежи (Горсовет)

Харьковские спортсмены завоевали две золотые медали на чемпионате Европы по боксу среди молодежи, который прошел в городе Будва (Черногория).


//city.kharkov.ua
В соревнованиях приняли участие 175 спортсменов из 22 стран. По итогам состязаний, харьковчане завоевали две золотые и одну бронзовую медали.
 
Так, чемпионами Европы стали Илья Тогобицкий (весовая категория - до 75 кг) и Никита Горбатенко (до 91 кг). Бронзовую медаль в весовой категории до 49 кг завоевал Даниил Дрыжак.
 
Отметим, что в этом чемпионате сборная Украина по боксу заняла второе общекомандное место, завоевав 15 медалей различного достоинства. 
Тэги:  бокс, чемпионы европы, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.11 Спорт Бокс. Харьковчане пробились в полуфинал чемпионата Европы (Харьков спортивный) 13.10 Спорт Сборная Харьковской области по боксу победила на молодежном чемпионате Украины (ХОГА) 02.10 Спорт ФОТО: В Харькове проходит чемпионат Украину по боксу среди женщин (РЕДПОСТ)  
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 