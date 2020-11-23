23.11.2020 14:57

Бокс. Харьковские спортсмены стали чемпионами Европы среди молодежи (Горсовет)

Харьковские спортсмены завоевали две золотые медали на чемпионате Европы по боксу среди молодежи, который прошел в городе Будва (Черногория).



//city.kharkov.ua

В соревнованиях приняли участие 175 спортсменов из 22 стран. По итогам состязаний, харьковчане завоевали две золотые и одну бронзовую медали.

Так, чемпионами Европы стали Илья Тогобицкий (весовая категория - до 75 кг) и Никита Горбатенко (до 91 кг). Бронзовую медаль в весовой категории до 49 кг завоевал Даниил Дрыжак.

Отметим, что в этом чемпионате сборная Украина по боксу заняла второе общекомандное место, завоевав 15 медалей различного достоинства.