20.11.2020 17:19

Скалолазание. Харьковчанин завоевал серебро на Кубке Европы (Харьков спортивный)

Состязания проходили в Польше.



//sportevents.kharkiv.ua

Спортсмены разыграли награды на молодежном Кубке Европы по скалолазанию, который состоялся в Польше.

"Серебро" в лазании на скорость выборол Богдан Ботнарь.

19-летний спортсмен в квалификации показал третий результат, в полуфинале победил соперника из Польши, а в финале Ботнарь уступил Артему Глушко из Днепра и стал серебряным призером.

В соревнованиях среди девушек харьковчанка Елизавета Лаврикова не смогла подняться на пъедестал и заняла лишь четвертое место. В борьбе за бронзовую медаль она уступила сопернице из Польши.

Всего украинские скалолазы получили на этом Кубке Европы 3 золотые и 5 серебряных медалей, а также заняли первое общекомандное место. Второе было за поляками, а третье заняла команда Чехии.

Сейчас сборная Украины отправилась на чемпионат Европы по скалолазанию, на котором будут разыгрываться олимпийские лицензии. В состав команды вошли и харьковские спортсмены.