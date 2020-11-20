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20.11.2020  17:19   

Скалолазание. Харьковчанин завоевал серебро на Кубке Европы (Харьков спортивный)

Состязания проходили в Польше.


//sportevents.kharkiv.ua
Спортсмены разыграли награды на молодежном Кубке Европы по скалолазанию, который состоялся в Польше.
 
"Серебро" в лазании на скорость выборол Богдан Ботнарь.
 
19-летний спортсмен в квалификации показал третий результат, в полуфинале победил соперника из Польши, а в финале Ботнарь уступил Артему Глушко из Днепра и стал серебряным призером.
 
В соревнованиях среди девушек харьковчанка Елизавета Лаврикова не смогла подняться на пъедестал и заняла лишь четвертое место. В борьбе за бронзовую медаль она уступила сопернице из Польши.
 
Всего украинские скалолазы получили на этом Кубке Европы 3 золотые и 5 серебряных медалей, а также заняли первое общекомандное место. Второе было за поляками, а третье заняла команда Чехии.
 
Сейчас сборная Украины отправилась на чемпионат Европы по скалолазанию, на котором будут разыгрываться олимпийские лицензии. В состав команды вошли и харьковские спортсмены.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  скалолазание, серебро, харьков, кубок европы, ботнарь
 
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