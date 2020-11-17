Теннис. Почетная харьковчанка закончила сезон в топ-5 мирового рейтинга (Харьков спортивный)

Первая ракетка Украины, харьковчанка Элина Свитолина, сохранила пятое место в рейтинге WTA по итогам сезона.
День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. На дорогах – гололед. Ожидается снижение температуры вследствие поступления арктического воздуха с востока.
Международный день студентов ассоциируется с молодостью, романтикой и весельем. Тем не менее, история его появления весьма печальна.
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