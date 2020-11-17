17.11.2020 15:39

Теннис. Почетная харьковчанка закончила сезон в топ-5 мирового рейтинга (Харьков спортивный)

Первая ракетка Украины, харьковчанка Элина Свитолина, сохранила пятое место в рейтинге WTA по итогам сезона.



//sportevents.kharkiv.ua

163 недели подряд лидер теннисного райтинга Украины не выпадает из первой десятки мирового рейтинга.

По этому показателю харьковчанку опережают только Симона Халеп (336 недель) и Каролина Плишкова (199 недель).

Топ-10 рейтинга WTA:

1. Эшли Барти (Австралия)

2. Симона Халеп (Румыния)

3. Наоми Осака (Япония)

4. София Кенин (США)

5. Элина Свитолина (Украина)

6. Каролина Плишкова (Чехия)

7. Бьянка Андрееску (Канада)

8. Петра Квитова (Чехия)

9. Кики Бертенс (Нидерланды)

10. Арина Соболенко (Беларусь)

Напомним, в 2020 году Элина Свитолина, несмотря на всего 10 сыгранных турниров, смогла взять два титула. В активе первой ракетки Украины победы на турнирах WTA International в Монтеррее и Страсбурге. Также Свитолина повторила свой лучший результат на Ролан Гаррос - 1/4 финала.