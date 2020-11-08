08.11.2020 18:21

Юниоры Металлиста на одном дыхании вырвали три победы (Металлист 1925)

8 ноября состоялись матчи 10-го тура Чемпионата высшей лиги ДЮФЛУ.



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В четырех сыгранных поединках команды "Металлиста 1925" получили три уверенные победы и одну игру сыграли вничью с земляками из "Востока".



В домашних матчах на НТЦ в Высоком команда 2004 года рождения забила пять безответных мячей в ворота соперников, ребята 2006-го г.р. также отличились пять раз, но и пропустили дважды. В поединках на стадионе "Восток", "Металлист 1925" U-16 одержал победу - 2: 0, а команда U-14 сыграла вничью - 0: 0.



В следующем туре, который состоится 15 ноября, команды "Металлист 1925" U-16 и U-14 будут принимать краматорский "Авангард", а команды U-17 и U-15 сыграют с "Авангардом" в Краматорске.