Главная Новости Спорт Харьковский «Металлист 1925» упустил 2 очка и шанс обойти соперника во Львове (ФК Металлист 1925)
06.11.2020  08:28   

Харьковский «Металлист 1925» упустил 2 очка и шанс обойти соперника во Львове (ФК Металлист 1925)

Главный тренер харьковской команды Валерий Кривенцов коротко прокомментировал матч: «Свои условия надо диктовать все 90 минут»


://metalist1925.com/

На поле львовского стадиона "Скиф" харьковчане разделили очки с "Вересом" из Ровно. Хозяева нанесли пять ударов в створ против трех у "желто-синих", но встреча закончилась нулевой ничьей.

Уже на первых минутах соперники обменялись опасными моментами - на удар Крыськива отреагировал вратарь ровенчан, а "Металлист 1925" после выстрела Кучерова спасла штанга. "Верес" выглядел активнее и на 45+1 минуте еще раз потревожил каркас ворот. В этот раз в сантиметрах от гола остался бывший форвард харьковчан Роберт Гегедош. Во второй половине игры хозяева продолжали атаковать, но так и не сумели пробить вратаря нашего клуба Дениса Сидоренко.

Перед этим поедином "Верес" опережал "Металлист 1925" на два очка. Теперь отрыв сохранился и харьковчан может догнать "Агробизнес" из Волочиска. После десяти матчей "желто-синие" идут на шестой строчке турнирной таблицы - у них четыре победы, столько же ничьих и два поражения.

Источник:   ФК Металлист 1925
 Тэги:  металлист, харьков, стадион, команда, матч
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.11 Спорт Стартовал всеукраинский опрос о ценности футбола (УАФ) 05.10 Спорт Новое руководство Металлиста 1925 пополняет команду звездами из «Шахтера» и «Зари» (Металлист 1925) 05.10 Спорт Воспитанники харьковской футбольной школы становятся все востребованней в Украине (ВХ)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 