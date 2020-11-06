06.11.2020 08:28

Харьковский «Металлист 1925» упустил 2 очка и шанс обойти соперника во Львове (ФК Металлист 1925)

Главный тренер харьковской команды Валерий Кривенцов коротко прокомментировал матч: «Свои условия надо диктовать все 90 минут»



://metalist1925.com/

На поле львовского стадиона "Скиф" харьковчане разделили очки с "Вересом" из Ровно. Хозяева нанесли пять ударов в створ против трех у "желто-синих", но встреча закончилась нулевой ничьей.

Уже на первых минутах соперники обменялись опасными моментами - на удар Крыськива отреагировал вратарь ровенчан, а "Металлист 1925" после выстрела Кучерова спасла штанга. "Верес" выглядел активнее и на 45+1 минуте еще раз потревожил каркас ворот. В этот раз в сантиметрах от гола остался бывший форвард харьковчан Роберт Гегедош. Во второй половине игры хозяева продолжали атаковать, но так и не сумели пробить вратаря нашего клуба Дениса Сидоренко.

Перед этим поедином "Верес" опережал "Металлист 1925" на два очка. Теперь отрыв сохранился и харьковчан может догнать "Агробизнес" из Волочиска. После десяти матчей "желто-синие" идут на шестой строчке турнирной таблицы - у них четыре победы, столько же ничьих и два поражения.