Главная Новости Спорт Теннис. Харьковчанин - во втором раунде международного турнира в Шарм-эль-Шейхе (РЕДПОСТ)
28.10.2020  15:48   

Теннис. Харьковчанин - во втором раунде международного турнира в Шарм-эль-Шейхе (РЕДПОСТ)

Первостоличник Владислав Орлов быстро заставил зачехлить ракетку британца Али Хабиба.


//twitter.com
Владислав Орлов, выступающий на хардовом 15-тысячнике в египетском Шарм-эль-Шейхе всртечался в стартовом круге в представителем Великобритании Али Хабибом.
 
Поединок против игрока с Туманного Альбиона, получившего WC, завершился быстрой и уверенной победой харьковчанина  6:2, 6:1.
 
Соперник Владислава за выход в восьмерку сильнейших соревнований пока не определился.
 
Напомним, что на турнире выступают два харьковчанина и сегодня Владиславу Орлову в паре с Алексеем Захаровым из РФ, как  и украинскому тандему первостоличника Марата Девятьярова с Алексеем Крутых предстит провести матчи за выход в полуфинал состязаний.
 
Напомним, что Владислав Орлов на днях успешно провел выстуления на турнире в Египте, взяв вице-чемпионский титул в одиночном разряде. 
Тэги:  теннис, победа, харьков, орлов, девятьяров
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.10 Спорт Теннис. Харьковчане победно стартуют на международном турнире (Редпост) 26.10 Спорт Теннис. Харьковчанин стал вице-чемпионом международного турнира (Сайт ITF) 20.10 Спорт Стала известна первая соперница Свитолиной на турнире в Чехии
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 