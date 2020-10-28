28.10.2020 15:48

Теннис. Харьковчанин - во втором раунде международного турнира в Шарм-эль-Шейхе (РЕДПОСТ)

Первостоличник Владислав Орлов быстро заставил зачехлить ракетку британца Али Хабиба.



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Владислав Орлов, выступающий на хардовом 15-тысячнике в египетском Шарм-эль-Шейхе всртечался в стартовом круге в представителем Великобритании Али Хабибом.

Поединок против игрока с Туманного Альбиона, получившего WC, завершился быстрой и уверенной победой харьковчанина 6:2, 6:1.

Соперник Владислава за выход в восьмерку сильнейших соревнований пока не определился.

Напомним, что на турнире выступают два харьковчанина и сегодня Владиславу Орлову в паре с Алексеем Захаровым из РФ, как и украинскому тандему первостоличника Марата Девятьярова с Алексеем Крутых предстит провести матчи за выход в полуфинал состязаний.

Напомним, что Владислав Орлов на днях успешно провел выстуления на турнире в Египте, взяв вице-чемпионский титул в одиночном разряде.