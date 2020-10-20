Стала известна первая соперница Свитолиной на турнире в Чехии

Во втором круге лучшая украинская теннисистка сразится с Марией Саккари из Греции, которая на пути к матчу с харьковчанкой победила Плишкову.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) начнет хардовый Премьер в Остраве матчем против Марии Саккари (№23 WTA).
В первом круге греческая теннисистка в двух сетах обыграла чешку Кристину Плишкову (№68 WTA).
Острава. Первый круг
Мария Саккари (Греция) – Кристина Плишкова (Чехия) – 6:3, 6:3
Ранее Свитолина и Саккари встречались дважды, счет равный.
Напомним, Элина получила от организаторов первый номер посева и пропускала первый круг.
Если в последние дни у вас возникли какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент для того, чтобы достичь взаимопонимания и уладить ссору.
На Харьковщине погодные условия будут определяться полем повышенного давления. Поэтому будет сухо и прохладно. Ночью и утром слабый туман.
Сегодня отмечаются Дни повара, авиадиспетчера и борьбы с заболеванием раком молочной железы.
влажность:
давление:
ветер: