Главная Новости Спорт Стала известна первая соперница Свитолиной на турнире в Чехии
20.10.2020  11:45   

Стала известна первая соперница Свитолиной на турнире в Чехии

Во втором круге лучшая украинская теннисистка сразится с Марией Саккари из Греции, которая на пути к матчу с харьковчанкой победила Плишкову.


Элина Свитолина пожимает руку Саккари после четвертьфинала на Премьере в Соединённых Штатах.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) начнет хардовый Премьер в Остраве матчем против Марии Саккари (№23 WTA).
 
В первом круге греческая теннисистка в двух сетах обыграла чешку Кристину Плишкову (№68 WTA).
 
Острава. Первый круг
Мария Саккари (Греция) – Кристина Плишкова (Чехия) – 6:3, 6:3
 
Ранее Свитолина и Саккари встречались дважды, счет равный.
 
Напомним, Элина получила от организаторов первый номер посева и пропускала первый круг.

Тэги:  свитолина, турнир, теннис, подготовка, федерация
 
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