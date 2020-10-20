20.10.2020 11:45

Стала известна первая соперница Свитолиной на турнире в Чехии

Во втором круге лучшая украинская теннисистка сразится с Марией Саккари из Греции, которая на пути к матчу с харьковчанкой победила Плишкову.



Элина Свитолина пожимает руку Саккари после четвертьфинала на Премьере в Соединённых Штатах.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) начнет хардовый Премьер в Остраве матчем против Марии Саккари (№23 WTA).



В первом круге греческая теннисистка в двух сетах обыграла чешку Кристину Плишкову (№68 WTA).



Острава. Первый круг

Мария Саккари (Греция) – Кристина Плишкова (Чехия) – 6:3, 6:3



Ранее Свитолина и Саккари встречались дважды, счет равный.



Напомним, Элина получила от организаторов первый номер посева и пропускала первый круг.