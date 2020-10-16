16.10.2020 14:19

В Харькове состоялся командный марафон в честь Дня гонщика (Харьков спортивный)

Забег прошел на тренировочном треке команды «Лидер».



//sportevents.kharkiv.ua

Марафон включал в себя 100 кругов и предварительный квалификационный заезд, который и определил стартовые позиции.

Уникальным отличием марафона «Лидер» стало использование самых мощных картов (13 лошадиных сил). Формат соревнований требовал стабильно и быстро проходить каждый из 100 кругов.

К участию в марафоне допускались спортсмены-любители. В гонке обязательным правилом было совершение трех пит-стопов, во время которых проходила смена карта и смена пилота. Для этого выделялось 2 минуты, за которые гонщикам нужно было переставить номерную табличку команды и датчик хронометража, а также фиксировать время, так как за каждую секунду недостающую до двух минут пит-стопа, начислялись штрафные баллы.

По результатам квалификации первыми стала команда — Иванченко, Голуб; вторыми — Гончаров, Верба; третий — Якубовский; четвертые — Ерофеев, Бурим; пятые — Пензов, Егоров. Со старта гонки началась борьба за первые четыре места.

На первом отрезке гонки Сергей Бурим обогнал Максима Иванченко в борьбе за первое место, а Алексей Гончаров уверенно отбил атаки Дмитрия Якубовского в борьбе за 3 место. В команде Ерофеев и Бурим использовали тактику позднего пит-стопа. Они уверенно возглавили гонку в тот момент, когда все начали совершать первую волну пит-стопов, так как сами заехали на свой первый пит лишь на 40 круге.

По результатам соревнований первое место заняли Максим Иванченко и Сергей Голуб; второе — Денис Ерофеев и Сергей Бурим; третье — Дмитрий Якубовский; четвертое — Алексей Гончаров и Александр Верба; пятое — Александр Пензов и Александр Егоров.