15.10.2020 13:31

Почетная харьковчанка завершает сезон первым номером посева (isport)

Из-за пандемии коронавируса и отмены китайской серии турниров женский сезон в теннисе подходит в концу.



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В расписании остаются турнир серии Premier в чешской Остраве, который стартует 19 октября, а также турнир WTA International в Линце, который пройдет 9-15 ноября.

В первом турнире планируется выступление двух украинок – первая ракетка Украины Элина Свитолина должна получить первый номер посева в Остраве, а Даяна Ястремская прошла в основу после снятия Ангелик Кербер, Алисон Риск и Гарбинье Мугурусы.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская находится в предварительной заявке в Линце. Правда, там окончательный срок подачи заявки - 19 октября, так что время у той же Элина Свитолиной заявиться на турнир еще есть, но пока она этого не сделала.