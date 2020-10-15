Почетная харьковчанка завершает сезон первым номером посева (isport)

Из-за пандемии коронавируса и отмены китайской серии турниров женский сезон в теннисе подходит в концу.
В расписании остаются турнир серии Premier в чешской Остраве, который стартует 19 октября, а также турнир WTA International в Линце, который пройдет 9-15 ноября.
В первом турнире планируется выступление двух украинок – первая ракетка Украины Элина Свитолина должна получить первый номер посева в Остраве, а Даяна Ястремская прошла в основу после снятия Ангелик Кербер, Алисон Риск и Гарбинье Мугурусы.
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская находится в предварительной заявке в Линце. Правда, там окончательный срок подачи заявки - 19 октября, так что время у той же Элина Свитолиной заявиться на турнир еще есть, но пока она этого не сделала.
Для не ленивых день окажется на редкость плодотворным в сферах, требующих логики и ясного ума: в науке, учебе, аналитике, планировании и т.д.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью и утром слабый туман. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь.
ООН и ЮНИСЕФ объявили 15 октября Всемирным днем мытья рук.
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