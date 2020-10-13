13.10.2020 13:22

Сборная Харьковской области по боксу победила на молодежном чемпионате Украины (ХОГА)

Девять медалей, в том числе три золотые привезли харьковские спортсмены с чемпионата Украины по боксу среди молодежи, который с 6 по 11 октября 2020 состоялся в Хмельницком.



://dmskh.gov.ua

Участие в соревнованиях принимали 160 боксеров из всех областей Украины. Сборная Харьковской области получила 3 ​​золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые награды. Чемпионами Украины стали:

- Никита Горбатенко (весовая категория до 91кг). В финале одолел соперника из Винницкой области Владимира Кушнира.

- Илья Тогобицкая (весовая категория до 75 кг). В финале победил Илью Мельничука из Одесской области.

- Даниил Дрыжак (весовая категория до 49кг). В финале победил своего земляка Дмитрия Пащенко, которой, соответственно, занял второе место.

Также серебряную медаль чемпионата в весовой категории до 81кг завоевал Матвей Ряжба, который в финале уступил Денису Салабай из Хмельницкой области.

Бронзовыми призерами стали: Руслан Цыкало (весовая категория до 52кг), Владимир Швирло (весовая категория до 60 кг), Вячеслав Бригаденко (весовая категория до 69кг) и Михаил Уланский (весовая категория до 91кг).

В общекомандном зачете сборная Харьковской области заняла первое место. Второе было за боксерами Одесской области, третье завоевала команда Винницкой области.