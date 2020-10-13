Почетная харьковчанка сохранила пятое место рейтинга WTA, возглавляя теннисную элиту планеты (БТУ)

Женская теннисная ассоциация представила рейтинг спортсменок по состоянию на 12 октября.
Опубликован новый рейтинг WTA. Из-за коронавируса правила ведения рейтинга изменились: в ближайшее время он будет двухлетним, и теннисистки не будут терять очки – а только приобретать, если улучшат прошлогодние результаты.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина по итогам Открытого чемпионата Франции сохранила за собой пятую строчку. Элина прошла Каролину Плишкову, но пропустила вперед себя финалистку Ролан Гаррос Софию Кенин, которая вышла на четвертое место.
Лидерство удерживает австралийка Эшли Барти, за ней расположились румынка Симона Халеп и японка Наоми Осака.
Марта Костюк, благодаря дебюту в основе французского Шлема, поднялась на шесть позиций и обновила личный рекорд - 113-е место.
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская опустилась на одну позицию (29-е место), а Катерина Козлова - на пять (104-е место).
Звезды предвещают удачу в денежном плане. Финансовые проекты, задуманные или осуществленные сегодня, обещают принести хорошую прибыль.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Без осадков.
Ежегодно 13 октября отмечается Международный день по уменьшению опасности бедствий.
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