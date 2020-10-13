13.10.2020 12:41

Почетная харьковчанка сохранила пятое место рейтинга WTA, возглавляя теннисную элиту планеты (БТУ)

Женская теннисная ассоциация представила рейтинг спортсменок по состоянию на 12 октября.



Элина Свитолина / Getty Images

Опубликован новый рейтинг WTA. Из-за коронавируса правила ведения рейтинга изменились: в ближайшее время он будет двухлетним, и теннисистки не будут терять очки – а только приобретать, если улучшат прошлогодние результаты.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина по итогам Открытого чемпионата Франции сохранила за собой пятую строчку. Элина прошла Каролину Плишкову, но пропустила вперед себя финалистку Ролан Гаррос Софию Кенин, которая вышла на четвертое место.

Лидерство удерживает австралийка Эшли Барти, за ней расположились румынка Симона Халеп и японка Наоми Осака.

Марта Костюк, благодаря дебюту в основе французского Шлема, поднялась на шесть позиций и обновила личный рекорд - 113-е место.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская опустилась на одну позицию (29-е место), а Катерина Козлова - на пять (104-е место).