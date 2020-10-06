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06.10.2020  14:41   

Шахматы. Харьковчане - сильнейшие в Украине (ФШУ)

Первостоличные спортсмены стали чемпионами Украины.


//sportevents.kharkiv.ua
В селе Черноморка Очаковского района Николаевской области с 19 по 30 сентября проходили чемпионаты Украины по шахматам до 8 лет (классика, рапид, блиц).
 
По блицу среди девочек до 8 лет чемпионкой Украины стала Ирина Савченко.
 
Третье место в чемпионате Украины (рапид) среди мальчиков до 8 лет занял Егор Манириченко.
 
Вице-чемпионкой Украины (рапид) среди девочек до 8 лет стала Дарья Репетило.
 
 
 
Источник:   Федерация шахмат Украины
 Тэги:  шахматы, спорт, призеры, харьков, чемпионы
 
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