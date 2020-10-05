05.10.2020 12:21

Почетная харьковчанка заработала больше четверти миллиона евро - однако призовые оказались вдвое меньше прошлогодних (РЕДПОСТ)

Элина СВИТОЛИНА: «Стараюсь не думать о сетке турнира»



© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Как и на большинстве турниров во время пандемии, в Париже увеличились выплаты за квалификацию (в среднем на 27%) и первый круг основной сетки (на 30%).

За решающие стадии призовые значительно снизились. Чемпионы в этом году получат 70% от прошлогодних выплат, а финалисты – 72%.

Стадия Призовые-2020 Призовые-2019 1/4 финала €283 500 €415 000 1/2 финала €425 250 €590 000 Финал €850 500 €1 180 000 Титул €1 600 000 €2 300 000

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) прокомментировала победу над Каролин Гарсией из Франции (№45 WTA ) и выход в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису.

«Я не ожидала, что в матче с Гарсией все так легко сложится. Я была очень рада, что смогла здорово начать матч, потому что были какие-то невероятные условия. Я с первого гейма смогла здорово отыграть, где-то помягче сыграть, где-то прибавить в зависимости от ветра. Для меня матч сложился очень ровно.

Задумываюсь ли я о том, что в моей половине больше нет сеяных теннисисток? Что ж, такое случается на турнирах Большого Шлема. Трудно сказать, более открытая сетка теперь или нет. Из-за того, что у меня сейчас самый высокий номер посева, трофей мне не дадут. Это как палка о двух концах. Если у тебя полная и сильная сетка, то кажется, мол, почему мне не везет, если другая часть более слабая. Сейчас сетка более реальная и ты думаешь, а если вдруг что-то произойдет? Невозможно точно сказать, главное, не задумываться, не впускать в голову какой-то негатив, я стараюсь контролировать свои мысли. Все теннисистки, которые прошли так далеко, они заслужили играть на этом этапе. У меня не такая уж и простая сетка. Раз они играют в четвертьфинале, значит они отлично выступили и обыграли хороших теннисисток.

Знаю ли я что-нибудь о следующей сопернице? Нет, я почти ничего не знаю, я посмотрю, как Подороска играет, будем с тренером готовить план. Следующий матч будет для меня важным и тяжелым, как и все остальные.

Где сейчас Гаэль Монфис? Он поехал домой, потому что ему надо восстановиться и подготовиться к следующим турнирам в АТР. Сейчас я играю на Ролан Гаррос за двоих, поскольку я знаю, как ему нравится играть в Париже. Жаль, что он не смог показать здесь свой лучший теннис, потому что у него был отличный старт сезона. Обсуждаем ли мы теннис в свободное время? Гаэль любит у всех поспрашивать, когда у него есть какие-то сомнения, он интересуется моим мнением, мнением команды. Я больше обсуждаю матчи только с тренером. Иногда мы можем поговорить, если есть какое-то волнение или что-то еще, но больше говорим на темы, которые не связаны с теннисом», - сказала Свитолина.

В 1/4 финала Свитолина сразится против Нади Подороски из Аргентины (№131 WTA, Q).