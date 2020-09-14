14.09.2020 15:19

Теннис. У харьковчанки Элины Свитолиной определилась первая соперница на турнире в Риме (ВИДЕО)

В стартовом матче украинка сыграет с Анастасией Павлюченковой.



//sportevents.kharkiv.ua

У первой ракетки Украины Элины Свитолиной определилась первая соперница на грунтовом турнире Internazionali BNL d’Italia — Premier 5 в столице Италии с призовым фондом в $2,098,290.

Украинка, четвертая в посеве на состязаниях, пропустив стартовый круг, схватится на корте с Анастасией Павлюченковой, победившей Чжан Шуай 6:4, 6:7, 6:1.

Напомним, для украинки это первый турнир после возобновления сезона. Свитолина шесть раз выступала в Риме и дважды выигрывала титул (2017, 2018).

Элина и Анастасия встречались на корте четыре раза.

В трех из них победы оставались за Анастасией.

Вместе с тем, крайняя победа Павлюченковой не отличается свежестью - почти четыре года назад.

С другой стороны - все поединки соперниц проходили на харде, а нынешняя дуэль пройдет на медленном покрытии корта.