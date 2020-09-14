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14.09.2020  15:19   

Теннис. У харьковчанки Элины Свитолиной определилась первая соперница на турнире в Риме (ВИДЕО)

В стартовом матче украинка сыграет с Анастасией Павлюченковой.


//sportevents.kharkiv.ua
У первой ракетки Украины Элины Свитолиной определилась первая соперница на грунтовом турнире Internazionali BNL d’Italia — Premier 5 в столице Италии с призовым фондом в $2,098,290.
 
Украинка, четвертая в посеве на состязаниях, пропустив стартовый круг, схватится на корте с Анастасией Павлюченковой, победившей Чжан Шуай 6:4, 6:7, 6:1. 
 
Напомним, для украинки это первый турнир после возобновления сезона. Свитолина шесть раз выступала в Риме и дважды выигрывала титул (2017, 2018).
 
Элина и Анастасия встречались на корте четыре раза.
 
В трех из них победы оставались за Анастасией.
 
Вместе с тем, крайняя победа Павлюченковой не отличается свежестью - почти четыре года назад.
 
С другой стороны - все поединки соперниц проходили на харде, а нынешняя дуэль пройдет на медленном покрытии корта.
 

Тэги:  теннис, свитолина, харьков
 
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