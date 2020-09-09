09.09.2020 09:27

Спортивная осень ожидает Харьков

В Харькове 20 сентября пройдет Велодень, а 4 октября Международный марафон.



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Мегаполис готовится к проведению главного спортивного праздника всех любителей покрутить педали. 20 сентября все желающие со своими двухколесными соберутся на площади Свободы, чтобы присоединиться к массовому заезду. Организаторы традиционно планируют удивить Харьков масштабным флэшмобом. В этом году его посвятят Олимпийским играм. Главное условие – все участники Велодня должны быть в масках.



Алексей Чубаров, директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта:

У кого их не будет, мы будем выдавать на точках въезда в Велодень и будем просить не снимать на протяжении всего Велодня, ну, во всяком случаи на площади Свободы во время флешмоба. Будут стоять отведенные зоны, санитайзеры. Волонтеры будут измерять температуру. Соответственно, все по максимуму учтем. Если не изменится ситуация, то мы планируем 20 числа всех велолюбителей встретить на площади Свободы.



После Велодня те, кто живет под лозунгом «в здоровом теле – здоровый дух» смогут испытать свои силы на трассе Харьковского Международного марафона. Из-за особенностей карантина, марафон также состоится с соблюдением всех правил.



Алексей Чубаров, директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта:

Организовать массовое мероприятие во время карантина это достаточно не просто. Последние несколько недель мы с организаторами очень педантично отрабатываем логистику перемещения как самих участников, болельщиков мы не рассматриваем. На данном этапе зарегистрировалось порядка 4 тысяч участников. В маске бегать, нет, они не будут. Поскольку расстояние будет между ними выдерживаться. Не будет непосредственно контакта. Протяженность маршрута 42 километра. Они однозначно растянуться. И возможности со стороны участников, бежать в маске, нет.



Участники Харьковского международного забега смогут испытать свои силы в марафонской, полумарафонской дистанциях, на дистанциях: 10, 4, 2 километра и в семейном забеге на один километр шестьсот метров. Как Велодень, так и Международный марафон все еще могут отменить, отметили в муниципалитете, если Харьков попадет в «красную зону».