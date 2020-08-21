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21.08.2020  14:18   

В Харькове пройдет Спортивная ярмарка–2020

12 сентября 2020 года в Харькове состоится торжественное открытие седьмой Спортивной ярмарки «Харьков — спортивная столица».


//sportevents.kharkiv.ua
Мероприятие пройдет в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького в 12:00. В этот же день в Украине будет отмечаться национальный День физической культуре и спорта.
 
В день ярмарки парк будет разделен на три зоны:
 
1. На центральной аллее будет представлено более 40 спортивных организаций, 20 фитнес-клубов Харькова и фудкорт здорового питания.
2. В зоне боевых единоборств (слева от сцены) более 30 спортивных организаций боевых искусств проведут презентационные мастер-классы.
3. На главной сцене пройдут показательные выступления спортивных организаций и розыгрыши с подарками.
 
Гости Спортивнйй ярмарки смогут не только наблюдать за выступлениями спортсменов, но и непосредственно попробовать себя в различных видах спорта, продемонстрировать на тренажерах и спортивных снарядах силу и ловкость.
 
Все желающие приглашаются к участию в конкурсах, соревнованиях, турнирах, испытаниях, спортивном квесте, которые организуют спортивные организации, а их победители получат награды.
 
А те, кто не смогут приобщиться к этому яркому событию, смогут почувствовать атмосферу спортивного праздника в онлайн-режиме на YouTube-канале “Kharkiv Sport City”.
 
Вход свободный.
 
Начало мероприятия: в 12:00
Место проведения: Центральный парк культуры и отдыха имени М. Го
Тэги:  спорт, ярмарка, харьков
 
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