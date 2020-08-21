21.08.2020 14:18

В Харькове пройдет Спортивная ярмарка–2020

12 сентября 2020 года в Харькове состоится торжественное открытие седьмой Спортивной ярмарки «Харьков — спортивная столица».



//sportevents.kharkiv.ua

Мероприятие пройдет в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького в 12:00. В этот же день в Украине будет отмечаться национальный День физической культуре и спорта.

В день ярмарки парк будет разделен на три зоны:

1. На центральной аллее будет представлено более 40 спортивных организаций, 20 фитнес-клубов Харькова и фудкорт здорового питания.

2. В зоне боевых единоборств (слева от сцены) более 30 спортивных организаций боевых искусств проведут презентационные мастер-классы.

3. На главной сцене пройдут показательные выступления спортивных организаций и розыгрыши с подарками.

Гости Спортивнйй ярмарки смогут не только наблюдать за выступлениями спортсменов, но и непосредственно попробовать себя в различных видах спорта, продемонстрировать на тренажерах и спортивных снарядах силу и ловкость.

Все желающие приглашаются к участию в конкурсах, соревнованиях, турнирах, испытаниях, спортивном квесте, которые организуют спортивные организации, а их победители получат награды.

А те, кто не смогут приобщиться к этому яркому событию, смогут почувствовать атмосферу спортивного праздника в онлайн-режиме на YouTube-канале “Kharkiv Sport City”.

Вход свободный.

Начало мероприятия: в 12:00

Место проведения: Центральный парк культуры и отдыха имени М. Го