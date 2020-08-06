Шахматы. Харьковчанин выиграл блиц-турнир

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 6 августа Заранее приготовьтесь к тому, что ситуация может неоднократно меняться самым решительным образом. Лучшим решением будет посвятить этот день творчеству.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 7 августа В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без существенных осадков.