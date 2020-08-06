Главная Новости Спорт Шахматы. Харьковчанин выиграл блиц-турнир
06.08.2020  18:22   

Шахматы. Харьковчанин выиграл блиц-турнир

Гроссмейстер из Харькова Антон Коробов победил в блиц-турнире Шахматного центра Киева.


//www.ukrinform.ua
Как сообщает «Укринформ», Антона Коробов набрал 10,5 очков из 11-ти возможных.
 
На втором месте Спартак Высочин (8 очков), на третьем — Валерий Гринев (7,5) (оба — Киев).
 
В турнире приняли участие 27 игроков (в том числе 5 шахматисток).
 
Антон Коробов входит в топ-5 рейтинга Международной федерации шахмат (ФИДЕ) по быстрым шахматам (рапид).
Источник:   Укринформ
 Тэги:  шахматы, коробов, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.07 Спорт Харків'янка виграла Гран-прі Міжнародної шахової федерації 21.07 Спорт В Харькове начали устраивать вечера шахмат (ФОТО)   06.07 Спорт Харьковчанинка заняла второе место на международном турнире по быстрым шахматам
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 