Почетная харьковчанка поедет воплощать свою мечту на US Open

Шестой ракетке планеты Свитолиной будет сложно стать №1 в 2020 году, но для этого стоит поехать за большим шлемом, откуда из-за ковида поснимались основные соперницы.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина давно заявляет о своих двух самых главных целях в карьере – победе на турнире Большого Шлема и вершине рейтинга WTA.
Нынешний сезон, который из-за пандемии коронавируса получил паузу в четыре месяца, уменьшил шансы Элины в достижении первой цели (Уимблдон отменили, а US Open и Roland Garros идут практически друг за другом).
Американскими турнирами Элина решила не жертвовать. Как передает БТУ, шестая ракетка мира решила заявиться на US Open в последний момент. Интересно, что ранее Элина не собиралась ехать на этот мейджор.
Согласно пересмотренной системе, рейтинг игрока в нынешнем сезоне будет состоять из 16 лучших результатов в одиночном разряде на основе очков, заработанных в период с марта 2019 года по декабрь 2020 года. При этом теннисистки не смогут дважды получить очки, заработанные на одних и тех же турнирах.
У Элины точно остаются 130 очков за Australian Open, плюс у нее есть полуфиналы Уимблдона и US Open (по 780 очков). На Roland Garros в прошлом году Элина вылетела в третьем круге, заработав 130 очков. Плюс для Элины – сохранятся очки за полуфинал в Индиан-Уэллсе в прошлом году – 390.
Также останутся 190 очков за Rogers Cup, 100 очков за турнир в Сан-Хосе, 60 очков за турнир в Катаре, 60 за Тайланд, 30 за Истборн и добавятся 280 очков за победу в Монтерее. К ним же можно добавлять 105 очков за Цинциннати, поскольку Элина не собирается ехать в США.
Итого 11 турниров и 2800 очков.
Возможный календарь на остаток сезона Элины выглядит следующим образом (учитывая ее заявление, что стартовать она планирует либо в США, либо в Мадриде). В скобках – прошлогодний результат.
17 августа – Цинциннати (105 очков за третий раунд)
31 августа – US Open (780 очков за полуфинал)
14 сентября – Мадрид (10 очков за первый раунд)
21 сентября – Рим (60 очков за второй раунд)
28 сентября – Roland Garros (130 очков за третий раунд)
5 октября – Сеул (не участвовала)
12 октября – Пекин (215 очков за четвертьфинал)
19 октября – Ухань (190 очков за четвертьфинал)
26 октября – Чжэнчжоу (100 очков за полуфинал)
2 ноября – Москва (1 очко за вылет в первом круге), Токио
Минимум Элина сможет получить 130 очков за Roland Garros, а также 505 очков за китайскую серию турниров и 60 очков за Рим. Таким образом, это 3495 очков. Это на 500 очков меньше, чем по итогам 16 турниров в прошлом сезоне, когда она была восьмой перед Итоговым турниром.
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