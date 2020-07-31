31.07.2020 12:49

Теннис. Харьковчанка Элина Свитолина не будет участвовать в турнирах до сентября

Первая ракетка Украины не стала заявляться на турнир WTA Premier в Нью-Йорке.



//amp.fakty.ua

Лидер теннисного рейтинга Украины и 5-я вмире харьковчанка Элина Свитолина не заявилась на турнир WTA Premier 5 Western & Southern Open, который перенесли из Цинциннати в Нью-Йорк

Эти соревнования состоятся непосредственно перед US Open — 21-28 августа.

В ходе крайнего выступления теннистки на этом турнире 15 августа 2019 года, харьковчанка уступила Софии Кенин 3:6, 6:7 (3).

Не планируют играть на этом турнире и некоторые другие представительницы топ-10: Эшли Барти, Симона Халеп, Бьянка Андрееску и Наоми Осака.

Заявочный лист возглавляют чешка Каролина Плишкова и американка София Кенин.

Среди участниц соревнований — вторая ракетка Украины Даяна Ястремская.

В начале июля Свитолина заявила, что US Open в ее планы не входит.

Теннисистка планирует вернуться в WTA-тур на соревнованиях в Мадриде в начале сентября.