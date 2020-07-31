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31.07.2020  12:49   

Теннис. Харьковчанка Элина Свитолина не будет участвовать в турнирах до сентября

Первая ракетка Украины не стала заявляться на турнир WTA Premier в Нью-Йорке.


//amp.fakty.ua
Лидер теннисного рейтинга Украины и 5-я вмире харьковчанка Элина Свитолина не заявилась на турнир WTA Premier 5 Western & Southern Open, который перенесли из Цинциннати в Нью-Йорк
 
Эти соревнования состоятся непосредственно перед US Open — 21-28 августа.
 
В ходе крайнего выступления теннистки на этом турнире 15 августа 2019 года, харьковчанка уступила Софии Кенин 3:6, 6:7 (3).   
 
Не планируют играть на этом турнире и некоторые другие представительницы топ-10: Эшли Барти, Симона Халеп, Бьянка Андрееску и Наоми Осака.
 
Заявочный лист возглавляют чешка Каролина Плишкова и американка София Кенин.
 
Среди участниц соревнований — вторая ракетка Украины Даяна Ястремская.
 
В начале июля Свитолина заявила, что US Open в ее планы не входит.
 
Теннисистка планирует вернуться в WTA-тур на соревнованиях в Мадриде в начале сентября.
 
Источник:   WTA
 Тэги:  теннис, свитолина, харьков
 
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