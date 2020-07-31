Главная Новости Спорт Анастасия Шошина выиграла турнир «Lotos PZT Polish Tour» в Козерках
31.07.2020  08:22   

Анастасия Шошина выиграла турнир «Lotos PZT Polish Tour» в Козерках

Харьковчанка в финале победила первую ракетку турнира польку Катаржину Питер со счетом 6:0, 4:6, 6:3.


// kharkivoda.gov.ua

В Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА отмечают, что на пути к финалу Анастасия не проиграла ни одного сета.

Это уже третья победа Шошиной в серии национальных польских турниров этого сезона. 

Неделю назад она выиграла одиночный титул в Бытоме, а в июне выиграла парный и одиночный титулы на турнире в Гданьске.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  теннис, шошина, харьков
 
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