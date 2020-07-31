Анастасия Шошина выиграла турнир «Lotos PZT Polish Tour» в Козерках

Харьковчанка в финале победила первую ракетку турнира польку Катаржину Питер со счетом 6:0, 4:6, 6:3.
В Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА отмечают, что на пути к финалу Анастасия не проиграла ни одного сета.
Это уже третья победа Шошиной в серии национальных польских турниров этого сезона.
Неделю назад она выиграла одиночный титул в Бытоме, а в июне выиграла парный и одиночный титулы на турнире в Гданьске.
Сегодня звезды призывают к аккуратности в общении. Тем, кто любит давить на окружающих, сегодня придется несладко: окружающие могут дать очень резкий отпор, вплоть до физического.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь. Местами гроза, шквал 15-20 м/с.
Cегодня мы чествуем дружбу как процесс: в апреле 2011 года ООН учредила Международный день дружбы.
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