23.07.2020 13:02

Харків'янка виграла Гран-прі Міжнародної шахової федерації

Чемпіонка світу, харків'янка Ганна Ушеніна виграла Гран-прі ФІДЕ зі швидких шахів «Women's Speed Chess Championship».



// city.kharkov.ua

Змагання складалися з чотирьох етапів, у яких взяла участь 21 шахістка. Дві учасниці, які набрали найбільшу кількість очок, зустрілися в суперфіналі.

За підсумками Ганна Ушеніна обіграла суперницю з Росії, екс-чепіонку світу Олександру Костенюк з рахунком 13,5:14,5.



Результат матчу вирішився в останній партії суперфіналу, де Ушеніна грала білими. Костенюк мала у певний момент перевагу, але все-таки багато помилялася і у підсумку визнала поразку», - зазначається на сайті Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту.



Довідка. Ганна Ушеніна (народ. 30 серпня 1985 р., Харків) - українська шахістка, гросмейстер (2012 р.), гросмейстер серед жінок (2003 р.). 14-та в історії шахів і перша серед українських шахісток чемпіонка світу (з 1 грудня 2012 р. до 20 вересня 2013 р.). У складі жіночої збірної України переможниця шахової олімпіади (2006 р.), переможниця командного чемпіонату Європи (2013 р.) і переможниця командного чемпіонату світу (2013 р.). Чемпіонка Європи з шахів (2016 р.). Закінчила Харківську державну академію фізичної культури.