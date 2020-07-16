Главная Новости Спорт Теннис. Дождь сорвал схватку за чемпионство харьковчанки Элины Свитолиной (ВИДЕО)
16.07.2020  12:56   

Теннис. Дождь сорвал схватку за чемпионство харьковчанки Элины Свитолиной (ВИДЕО)

Матч украинки с Петрой Квитовой отменен.


//sportevents.kharkiv.ua
Берлинский матч Свитолина — Квитова перенесен из-за дождя
 
Финальный матч выставочного турнира «bett1Aces» в Берлине между Элиной Свитолиной и чешской теннисисткой Петрой Квитовой 15 июля не состоялся из-за дождя.
 
Финальный матч перенесен на 17 июля и состоится в ангаре берлинского аэропорта.
 
Этот поединок будет первой схваткой друг против друга на траве.
 
Напомним, что спортсменки встречались девять раз искоючительно на харде.
 
Дважды - в первом и крайнем матче (в августе 2014 и октябре 2018-го года) победительницей матча становилась украинка. 
 
Накануне Элина Свитолина оформила победу в полуфинале против Анастасии Севастовой на выставочном турнире в Берлине
 
Теннисистки провели на корте 1 час и 18 минут. Свитолина реализовала 5 брейкпоинтов из 9, а Севастова — 3 из 6.

Тэги:  теннис, свитолина, харьков, отменен матч, дождь
 
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