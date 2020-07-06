Харьковчанинка заняла второе место на международном турнире по быстрым шахматам

Ушенина стала второй на очередном этапе Гран-при.
Харьковский гроссмейстер Анна Ушенина заняла второе место на 2-м этапе онлайн Гран-при ФИДЕ по молниеносным шахматам среди женщин (FIDE Chess.com - Women's Speed Chess Championship).
В финале наша 14-я чемпионка мира уступила россиянке Валентине Гунина - 5: 7.
В матче за 3-е место россиянка Екатерина Лагно разгромила иранку Сарасадат Хадемальшарех - 9,5: 2,5.
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Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без существенных осадков.
Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.
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