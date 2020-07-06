Харьковчанинка заняла второе место на международном турнире по быстрым шахматам

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Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 6 июля Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 6 июля Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без существенных осадков.